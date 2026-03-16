Mazda CX-5 la prova de Il Fattoit – Evoluzione nello spazio e nella tecnologia – FOTO

Il sito Il Fatto.it ha pubblicato una prova della Mazda CX-5, evidenziando le novità riguardanti spazio e tecnologia. La galleria fotografica include nove immagini che mostrano dettagli e caratteristiche del veicolo. La recensione si concentra sulle evoluzioni introdotte nel modello, offrendo una panoramica visiva e descrittiva della vettura. La presentazione si conclude con un focus sulle caratteristiche estetiche e funzionali del SUV.

‹ › 1 9 mazda cx-5. ‹ › 2 9 mazda cx-5. ‹ › 3 9 mazda cx-5. ‹ › 4 9 mazda cx-5. ‹ › 5 9 mazda cx-5. ‹ › 6 9 mazda cx-5. ‹ › 7 9 mazda cx-5. ‹ › 8 9 mazda cx-5. ‹ › 9 9 mazda cx-5. Suv che si vende bene non si cambia. O quasi. La Mazda CX-5 è un modello di successo per la casa di Hiroshima (alla fine dello scorso anno erano stati raggiunti i 5 milioni di esemplari commercializzati), che con la terza generazione resta esteticamente fedele all’impostazione del marchio sia sul fronte estetico sia sul fronte dell’alimentazione. Il modello è cresciuto nelle dimensioni: spiccano soprattutto i quasi 12 centimetri di lunghezza in più (anche nel passo), fino a 4,69 metri, che valgono una maggior abitabilità interna, in particolare per chi prende posto nella seconda fila di sedili, che hanno uno schienale frazionabile (402040). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mazda CX-5, la prova de Il Fatto.it – Evoluzione nello spazio e nella tecnologia – FOTO

Articoli correlati

Mazda CX-5 2026, la prova: quando il Suv è tutto agilità ed equilibrioQui non c’è nulla del coraggio tecnico visto con il motore rotativo Wankel o con la spider ultraleggera MX-5, ormai da oltre 37 anni capace di...

Nuova Mazda CX-5 2026: sarà termica ed elettrica. [FOTO]Ecco tutte le informazioni aggiornate sulla nuova Mazda CX-5 2026 e sulle versioni termicheibridaelettrificate (secondo i dati disponibili finora): 1.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mazda CX 5 la prova de Il Fatto it...

Temi più discussi: Nuova Mazda CX-5 2026: scoprine pregi e difetti nella video-prova strada; Cx-5, la Mazda più venduta al mondo è tutta nuova: ibrida, spaziosa e tecnologica. La prova; Mazda CX-5 2026, la prova: quando il Suv è tutto agilità ed equilibrio; Mazda CX-5 2026 | Da 32.900€ è stupenda… ma il motore (2.5L) è il suo limite?.

Nuova Mazda CX-5 2026: l’abbiamo messa alla prova! [video]Scopri la nuova Mazda CX-5 2026 nella nostra prova su strada completa: analisi del nuovo motore, interni premium e impressioni di guida nel video test. newsauto.it

Ho guidato la nuova Mazda CX-5 2026: impressioni di guida, dettagli su design, interni, prezzi e allestimenti. Anche in videoHo guidato la nuova Mazda CX-5 2026: impressioni di guida e dettagli su design, interni prezzi e allestimenti Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line e Homura ... motorbox.com

Mazda fa causa alla Ferrari: “Il nome Luce è mio” x.com

Smart Mobility: quando il design umano incontra il cuore digitale. Il settore dei trasporti sta vivendo una trasformazione senza precedenti. Oggi a "Shift" facciamo il punto con i protagonisti del cambiamento: Roberto Pietrantonio (Mazda Motor Italia) e Dan - facebook.com facebook