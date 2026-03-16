Un'ulteriore voce proveniente da fonti sportive indica che Max Dowman potrebbe non essere una figura centrale nell'incontro tra l’Arsenal e altre squadre. La notizia, diffusa da un sito di settore, cita anche Wayne Rooney, che non prevede un ruolo di rilievo per Dowman nella squadra durante questa fase. La discussione si concentra sulla presenza di Dowman senza approfondire altri dettagli.

2026-03-16 12:10:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Wayne Rooney non si aspetta che Max Dowman dia un grande contributo al tentativo dell’Arsenal di ottenere il quadruplo. Dowman ha avuto un impatto decisivo dopo essere entrato dalla panchina nella vittoria per 2-0 di sabato contro l’Everton, fornendo il cross con cui Viktor Gyokeres ha aperto le marcature al 90esimo minuto prima di recuperare nei minuti di recupero per diventare il più giovane marcatore nella storia della Premier League. La vittoria, insieme al pareggio per 1-1 del Manchester City in casa del West Ham, ha visto i Gunners aumentare il loro vantaggio in testa alla classifica a nove punti, anche se hanno giocato una partita in più. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Max Dowman potrebbe non avere un ruolo importante nell’incontro con l’Arsenal, dice un’altra sensazione adolescenziale

Articoli correlati

Max Dowman lo ha rifatto: a segno con l’Arsenal, è il più giovane marcatore della Premier LeagueMax Dowman a poco più di 16 anni è entrato nella storia del calcio inglese in Arsenal-Everton diventando il marcatore più giovane di sempre.

John Terry fa affermazioni a Lionel Messi sul prodigio dell’Arsenal Max Dowman2026-03-15 12:19:00 Ecco quanto riportato poco fa: La leggenda del Chelsea John Terry ha paragonato Max Dowman dell’Arsenal a Lionel Messi dopo che...

Contenuti utili per approfondire Max Dowman

Temi più discussi: Tutto il mondo pazzo di Max Dowman, l'adolescente dell'Arsenal con l'apparecchio: perché può decidere la Premier; L'Arsenal prova la fuga e scopre Max Dowman: in gol a soli 16 anni e 73 giorni. I risultati del sabato; Max Dowman, chi è il baby fenomeno di 16 anni dell'Arsenal: dai record ai paragoni con Kakà e Messi; Max Dowman lo ha rifatto: a segno con l'Arsenal, è il più giovane marcatore della Premier League.

Max Dowman sta letteralmente riscrivendo i libri di storia della Premier LeagueSabato sera in Premier League è accaduto qualcosa che 'sarà ricordato per molti, molti anni a venire' come ha scritto da subito. tuttomercatoweb.com

Tutto il mondo pazzo di Max Dowman, l'adolescente dell'Arsenal con l'apparecchio: perché può decidere la PremierNella fase cruciale della stagione, con un campionato in bilico e il titolo che manca dal 2004 quando vinsero gli Invincibili guidati da Wenger, l'Arsenal si lascia trascinare da un classe 2009. Si tr ... msn.com

Il 16enne prodigio Max Dowman dell'Arsenal e sua madre - facebook.com facebook

Max Dowman y su madre Caroline Dowman x.com