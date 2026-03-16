Matosevic squalificato per 4 anni | l'ex tennista autore di molteplici violazioni delle norme antidoping
Marinko Matosevic, ex tennista che ha raggiunto il suo best ranking tra i primi 40 del circuito ATP, è stato squalificato per quattro anni dall'ITIA. La decisione arriva dopo che l'organizzazione ha rilevato cinque violazioni delle norme antidoping nel suo comportamento. La sospensione riguarda tutte le competizioni ufficiali e si applica a partire da oggi.
Marinko Matosevic è stato tra i primi 40 della classifica ATP del tennis. Ora è stato sospeso per 4 anni dall'ITIA, che ha riscontrato ben cinque violazione del programma antidoping. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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