Matosevic squalificato per 4 anni | l'ex tennista autore di molteplici violazioni delle norme antidoping

Marinko Matosevic, ex tennista che ha raggiunto il suo best ranking tra i primi 40 del circuito ATP, è stato squalificato per quattro anni dall'ITIA. La decisione arriva dopo che l'organizzazione ha rilevato cinque violazioni delle norme antidoping nel suo comportamento. La sospensione riguarda tutte le competizioni ufficiali e si applica a partire da oggi.