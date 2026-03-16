Matelica riscatta l’ultimo ko e non lascia scampo al Vasto

Matelica ha battuto Vasto con il punteggio di 89 a 70, riscattando così la sconfitta precedente. La partita ha visto in evidenza i giocatori di entrambe le squadre, con i punti di Mazzotti e Dell’Anna per i locali e quelli di Mazzotti e Davico per gli ospiti. La sfida si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

HALLEY 89 VASTO 70 HALLEY: Marrucci 11, Pacini 3, Panzini 17, Mentonelli ne, Fea 5, Ferretti, Dell’Anna 10, Mazzotti 11, Davico 12, Mattarelli 7, Mozzi 13. All. Trullo. VASTO: Laffitte 25, Spadaccini ne, Mascoli 5, Fiore ne, Massotti 12, Oluic 12, Buscaroli 14, Frigerio, Gauzzi 2, Arnaut. All. Cazzorla. Parziali: 31-16, 24-27, 15-14, 19-13; progressivi: 31-16, 55-43, 70-57, 89-70. C’era voglia di riscatto in casa Halley dopo la sconfitta di Termoli e si è visto subito. I ragazzi di coach Trullo hanno avuto un ottimo approccio e sono riusciti a dominare il primo quarto con Mazzotti sugli scudi e tre triple consecutive di super Panzini. Il vantaggio si è subito impennato a +18, poi la frazione si è chiusa sul 31-16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matelica riscatta l’ultimo ko e non lascia scampo al Vasto Articoli correlati Il Como si sveglia nel secondo tempo e non lascia scampo al Pisa: 3-0Terza vittoria consecutiva per il Como, con un 3-0 a Pisa, che proietta i lariani incredibilmente in zona Champions, con ancora una partita da... Basket, Trento non lascia scampo al Besiktas in EuroCup e avvicina la qualificazione ai playoffSuccesso pesante per la Dolomiti Energia Trentino nell’EuroCup di basket 2025-2026! L’Aquila batte nettamente i turchi del Besiktas capoclassifica... Altri aggiornamenti su Matelica riscatta Discussioni sull' argomento Fermana corsara a Matelica: 3-0 con Fofi, Alisson e Carmona; La Halley Thunder Matelica passa di misura a Trieste con due liberi di Ilaria Bonvecchio; La Vigor Matelica cerca il riscatto contro la Vasto Basket; Basket B Interregionale. Matelica, domani c’è Vasto: È indispensabile la vittoria. Irma Testa a Matelica: la campionessa di boxe incontra gli studenti del Varano-Antinori - facebook.com facebook