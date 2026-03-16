Katia Renzulli è stata eletta nel Consiglio provinciale di Avellino, portando così la presenza di Noi di Centro in questa assemblea. Mastella ha commentato che si tratta di un risultato importante e ha augurato buona fortuna a Renzulli. La vittoria ha permesso a Noi di Centro di ottenere un seggio nel consiglio, rafforzando la rappresentanza del partito nella provincia.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Con l’elezione di Katia Renzulli, cui faccio i migliori auguri di in bocca al lupo, Noi di Centro ha una rappresentanza propria nel Consiglio provinciale di Avellino. È un risultato importante. Non accadeva da tempo e mostra la forza e il radicamento sempre crescenti della nostra formazione politica”, lo scrive in una nota il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella. “ Insieme agli amici di Casa riformista, con 3 consiglieri, abbiamo una dimensione politica pari a quelle di PD e Forza Italia, mentre la Lega è fuori dal parlamentino provinciale Irpino. Ciò conferma la forza del progetto politico di area centrista nel campo largo che stiamo costruendo efficacemente”, conclude Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella (NdC): “Ottenuto seggio al Consiglio provinciale di Avellino, risultato importante”

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