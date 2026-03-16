Massimo Recalcati con Poetiche del resto al Teatro Argentina

Domenica 22 marzo alle 12, il Teatro Argentina ospiterà Massimo Recalcati con il suo spettacolo

Domenica 22 marzo (ore 12), il palcoscenico del Teatro Argentina si trasforma in uno spazio di pensiero accogliendo Massimo Recalcati. Nell’incontro dal titolo Poetiche del resto, il filosofo e psicanalista condurrà il pubblico in un’esplorazione profonda del legame tra arte e psicanalisi, intese come potenze di rigenerazione capaci di generare nuove forme di vita. L’evento rappresenta un appuntamento d'eccezione all’interno del ciclo Creazioni melanconiche, promosso dall’Associazione Lacaniana Internazionale di Roma in collaborazione con la Società Milanese di Psicanalisi. Al centro della riflessione di Recalcati vi è una domanda fondamentale che ci interroga su cosa significa fare arte lavorando sulle rovine, sulle macerie, sui detriti intesi come “resto”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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