Massimo Caputi | Sport Illumina è un segnale di cambiamento

Massimo Caputi ha partecipato all'inaugurazione del primo spazio Illumina, il primo di 85 previsti in pochi mesi. Questi ambienti sono stati creati per offrire aree dedicate alle persone e alle comunità, senza restrizioni di età o di frequentazione. Caputi ha sottolineato l'importanza di questo progetto come un segnale di cambiamento nel settore.

(Adnkronos) – “Sono onorato di essere stato qui quest'oggi l'inaugurazione del primo Illumina che è il primo di 85 che verranno realizzati nell'arco di pochi mesi che sono spazi veramente dedicati alle persone, alle comunità, senza nessun limite di età né senza nessun limite anche di frequentazione. È importante che lo Stato, con aziende come Sport e Salute, abbia dato un segnale di un cambiamento importante”. Lo ha detto oggi a Cologno Monzese, il giornalista sportivo Massimo Caputi, partecipando alla presentazione di “Sport Illumina”, nell’ambito del progetto Illumina, ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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