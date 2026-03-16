Massese Ritorno al successo da applausi Liquidata in un tempo la pratica Larcianese

La Massese ha ottenuto una vittoria significativa contro la Larcianese, conclusa con il punteggio di 2-0. I gol sono stati realizzati nel corso della partita e la squadra ha concluso il match con alcuni cambi durante il secondo tempo. La pratica contro la Larcianese è stata completata in breve tempo, lasciando i tre punti alla squadra locale.

MASSESE 2 LARCIANESE 0 MASSESE: Barsottini, Marchini, Andrei, Bigini, Lucaccini, Bechini (70’ Caddeo), Centonze (83’ Mapelli), Bertipagani, Perrone (60’ Vekic), Papi, Lucchesi (70’ Ricci). A disp. Gatti, Bonni, Canclini, Cantatore, Ferrari. All. Pantera. LARCIANESE: Della Pina, Maffei (46’ Martinelli), Lucaccini (46’ Bacci), Marianelli, Belluomini, Salerno, Crecchi (83’ Nenci), Minardi (68’ Mariani), Mallardo (46’ Pertici), Rosselli, Ba. A disp. Xillo, Pala, Bolognini. All. Cerasa. Arbitro: Calvani di Prato. Marcatori: 20’ Bertipagani, 43’ Andrei. Note: spettatori 244; angoli 7-3; ammoniti Bertipagani; recupero 3’ e 4’. MASSA – Missione compiuta per la Massese che, battendo con autorevolezza la Larcianese, si è riportata in quintultima posizione tornando pienamente in gioco per la salvezza diretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Massese Ritorno al successo da applausi. Liquidata in un tempo la pratica Larcianese Articoli correlati Leggi anche: Massese Occasione d’oro con la Larcianese: "Partita decisiva da vincere a tutti i costi" Leggi anche: Eccellenza - Girone "A»: l’anticipo, arriva la Larcianese. Oggi il Castelnuovo vuole tornare al successo, manca Casci Approfondimenti e contenuti su Massese Ritorno Discussioni sull' argomento Massese. Classifica non bella. Ora saranno 5 finali; Massese, cinque finali per la salvezza: con la Larcianese sfida decisiva al Vitali; Una mostra dedicata al maestro delle bici: Massa Lombarda omaggia Giovanni Rivola; Toscana - Eccellenza Coppa Italia - Giornata 1 - Massese 1919 vs Real Forte Querceta. China Xinhua News. . Con il ritorno della primavera, migliaia di uccelli migratori sono appena arrivati in un lago di Shenyang, nella Cina nord-orientale, dopo il loro lungo viaggio dal sud. - facebook.com facebook