Marysthell Polanco celebra la primavera con un party esclusivo a Milano

Marysthell Polanco ha organizzato un party esclusivo a Milano per festeggiare l’arrivo della primavera. La showgirl dominicana ha invitato amici e colleghi in un locale della città, creando un evento di tendenza. La serata ha visto la partecipazione di diversi ospiti, tra cui personaggi noti del mondo dello spettacolo. La festa si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Showgirl e volto televisivo, Marysthell Polanco festeggerà “La primavera della Polanco”, party tra amici il 17 marzo proprio al Just Me di Milano, con un evento curato nei dettagli da Anthony Russo. L’elegante locale, punto di riferimento della nightlife milanese frequentato da personaggi dello spettacolo e campioni dello sport, sarà la cornice perfetta per una serata tra musica, buon cibo e leggerezza. Marysthell Polanco, il 17 marzo festeggi al Just Me di Milano con una festa organizzata dal pr. Anthony Russo. Che serata sarà? «Si chiama “La primavera della Polanco”. È proprio la mia festa di primavera. In un periodo pieno di brutte notizie penso sia bello ritrovarsi tra amici e vivere un momento di spensieratezza. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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