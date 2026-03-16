Mary di Danimarca, vestita con un corpetto ricamato e spalle scoperte, si trova in Australia insieme al marito Federico, in un viaggio di Stato. La coppia ha partecipato a diverse cerimonie ufficiali durante la visita, attirando l’attenzione per l’abito scelto e la presenza pubblica. La regina ha mostrato un look elegante e deciso in questa occasione ufficiale.

Mary di Danimarca con suo marito Federico è impegnata in un viaggio di Stato che l’ha riportata nel suo Paese d’origine, l’Australia. E qui ha ricevuto la più bella dichiarazione d’amore dall’augusto consorte che sembra ormai aver completamente dimenticato l’amante. D’altro canto, la Regina era incantevole nel suo abito di gala, fluttuante ed etereo, che lasciava le spalle scoperte. Mary di Danimarca è tornata in Australia e il suo stile Kate Middleton. Mary di Danimarca si sta godendo al massimo l’autunno australiano durante il viaggio di Stato ufficiale, iniziato lo scorso 14 marzo. La storica visita segna il primo ritorno di Mary nel suo Paese di origine, da quando è diventata Regina nel 2024 e la prima visita di un Monarca danese da 40 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mary di Danimarca, corpetto ricamato e spalle nude: il Re non le resiste

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