A Marina di Gioiosa Ionica, una donna è stata arrestata dopo aver incendiato la porta dei vicini usando una bombola del gas. La donna ha agito perché pensava che i vicini la stessero spiando. L'intervento della Polizia ha impedito che ci fossero feriti. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.

Una donna, in evidente stato di agitazione, è stata arrestata a Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) per incendio doloso e atti persecutori dopo aver appiccato il fuoco alla porta dei vicini, convinta di essere spiata. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi. I fatti: l’incendio e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato recentemente nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Gli agenti sono stati inviati sul posto dalla Sala Operativa Unica Provinciale della Questura di Reggio Calabria a seguito di una segnalazione riguardante una situazione di pericolo in un condominio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marina di Gioiosa Ionica, incendia la porta dei vicini con bombola del gas: credeva la spiassero, arrestata

Articoli correlati

Leggi anche: Successo stellare, l'orchestra musicale del Marina di Gioiosa Ionica-Mammola trionfa a Malta

Marina di Gioiosa Ionica piange Commisso, addio a un figlio esemplareLa comunità di Marina di Gioiosa Ionica e l’amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Rocco Femia, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa...

Una selezione di notizie su Marina di Gioiosa Ionica incendia la...

Temi più discussi: Approvato a Marina di Gioiosa Ionica il bilancio di previsione e il nuovo regolamento tributario; A Gioiosa Ionica il ‘Premio Rocco Gatto’: tre giorni dedicati a cinema, musica e impegno civile; LA DONNA OLTRE LA CELEBRAZIONE: A MARINA DI GIOIOSA PARTECIPAZIONE E RIFLESSIONE SU PARITÀ E RISPETTO DELLA DONNA; Un futuro per Marina di Gioiosa Ionica: chiarezza, rispetto e visione concreta.

Marina di Gioiosa Ionica, crede di essere spiata e tenta di incendiare la casa dei vicini: arrestata una donnaAttraverso l’utilizzo di una bambola del gas, aveva dato fuoco alla porta dell’abitazione dei vicini di casa ritenendo che questi ultimi da tempo la spiassero ... reggio.gazzettadelsud.it

Marina di Gioiosa, crede di essere spiata, dà fuoco ad una abitazioneMarina di Gioiosa Ionica, una donna, convinta di essere spiata, incendia la porta dei vicini con una bombola di gas ... quotidianodelsud.it

TENTA DI INCENDIARE LA CASA DEI VICINI: ARRESTATA UNA DONNA A MARINA DI GIOIOSA IONICA Intervento della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco evita il peggio in un condominio del Reggino: il GIP di Locri convalida l’arresto e dispone il carcere - facebook.com facebook