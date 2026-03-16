Maria Esposito e Silvia Uras di nuovo insieme il colpo di scena a poche settimane dalla rottura

Maria Esposito e Silvia Uras sarebbero tornate a vivere insieme, poche settimane dopo aver annunciato la separazione. L’attrice e la cantante avevano comunicato di essersi lasciate in tempi recenti, ma ora si parla di un loro ritorno. La notizia circola con insistenza, senza conferme ufficiali, e crea sorpresa tra i rispettivi fan e osservatori.

Maria Esposito e Silvia Uras sarebbero tornate insieme. L'attrice e la cantante avevano raccontato, separatamente, di essersi lasciate solo qualche settimana fa. Contattata da Fanpage, però, Uras non ha commentato la questione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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