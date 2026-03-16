Maria Esposito | Con Rosa Ricci sono cresciuta ma ora è arrivato il momento di dire addio a Mare Fuori

Maria Esposito, attrice giovane e nota per il ruolo di Rosa Ricci nella serie TV Mare Fuori, è intervenuta durante una puntata di Da noi…A ruota libera, dove ha parlato della sua crescita professionale e di un cambiamento imminente. Ha spiegato di aver condiviso molti momenti con Rosa Ricci, ma ora sente di dover voltare pagina e affrontare nuove sfide.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo L'attrice si è raccontata nel salotto di Francesca Fialdini e ha spiegato perché ha deciso di lasciare la serie tv di successo Attrice giovanissima e talentuosa che deve il suo successo al personaggio di “Rosa Ricci” nella serie tv Mare Fuori, Maria Esposito nella puntata di ieri di Da noi.A ruota libera si è raccontata senza filtri. E ai microfoni di Francesca Fialdini su Rai 1 ha ripercorso la sua vita artistica, il legame con la famiglia e l'esperienza vissuta proprio in Mare Fuori. Un'esperienza che oggi sembra essere giunta (davvero) al capolinea ed è stata proprio lei a spiegare il perché dell'addio. 🔗 Leggi su Today.it

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