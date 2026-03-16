Marco Bonfanti e Laura Nardo vincono la Errerun la corsa solidale

Marco Bonfanti e Laura Nardo sono i vincitori della quarta edizione della Errerun, una corsa e camminata solidale che si è tenuta domenica mattina. Nonostante il tempo incerto e il cielo coperto, l’evento ha visto partecipanti che hanno percorso il percorso dedicato a Renato Ambrosini, figura ricordata per la sua passione e generosità. La manifestazione si è svolta con successo nonostante le condizioni atmosferiche.

Tutti i risultati dell'edizione 2026 svoltasi domenica sotto la pioggia. Grazie alle iscrizioni sostenuto un progetto di agricoltura sostenibile nel quartiere Rancio Nonostante il clima inclemente, la quarta edizione della Errerun è stata un successo. La corsa e camminata non competitiva, nata per ricordare Renato Ambrosini, persona generosa e appassionata di sport, si è svolta domenica mattina sotto un cielo plumbeo e con un clima ancora invernale. L’organizzazione ha proposto per la quarta edizione due percorsi di lunghezza diversa, 6 e 11 chilometri. Moltissimi i partecipanti a entrambe le proposte. La partenza e l’arrivo sono stati sulla pista di atletica del centro sportivo del Bione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati A Nardò la 4ª edizione dell'evento solidale "Panettone Sospeso Run"NARDO' - Le associazioni Asd Sport Running Porto Selvaggio e Salento in Corsa Veglie organizzano la 4ª edizione della Panettone Sospeso Run, con la... Torna la Run for love, la corsa solidale della Fondazione MeyerTorna anche per il 2026 la corsa di San Valentino organizzata dalla Fondazione Meyer: i proventi delle iscrizioni verranno, anche stavolta, destinati...