Mara Venier minaccia O Mammucari o io | scoppia il caos in Rai cosa succederà a Domenica In?

Durante la puntata del 15 marzo di Domenica In, Mara Venier ha pronunciato una frase minacciosa rivolta a Mammucari, affermando “O Mammucari o io”. La dichiarazione ha generato molto clamore e discussioni all’interno della Rai, lasciando in sospeso le sorti del programma e le eventuali conseguenze per i protagonisti coinvolti. La vicenda ha continuato a essere al centro dell’attenzione anche dopo la trasmissione.

La puntata del 15 marzo di Domenica In continua a far discutere anche dopo la fine della diretta. Il clima nello studio intitolato a Fabrizio Frizzi sarebbe diventato particolarmente teso, soprattutto per quanto accaduto durante la trasmissione tra la conduttrice Mara Venier e il collega Teo Mammucari. Se in onda il pubblico ha visto solo qualche momento di nervosismo, dietro le quinte – secondo alcune indiscrezioni – la situazione sarebbe stata molto più accesa, con la padrona di casa visibilmente contrariata per quanto successo nel corso del programma. Mara Venier furiosa con Teo Mammucari: la reazione dopo la puntata di Domenica In. Secondo quanto riportato da Fanpage. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Mara Venier minaccia «O Mammucari o io»: scoppia il caos in Rai, cosa succederà a Domenica In? Articoli correlati Leggi anche: Domenica In, Mara Venier in ciabatte? Mammucari la stronca: caos su Rai 1 “Lo hanno sentito in tutti gli studi Rai”. Mara Venier e Teo Mammucari, il caos dopo Domenica InDoveva essere il classico finale di puntata, con i saluti, i ringraziamenti e quell’atmosfera sospesa che spesso accompagna la chiusura di Domenica... Una selezione di notizie su Mara Venier Temi più discussi: Mara Venier, gaffe in diretta: sente squillare il telefono ma…; Colta, mai banale. Ci mancherai. Da Mara Venier ad Antonella Clerici?, gli amici piangono Enrica Bonaccorti; Funerali Enrica Bonaccorti, tutti i vip presenti da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano; Bonaccorti, il ricordo di Mara Venier: Ci eravamo allontanate, poi abbiamo recuperato il tempo perso. Mara Venier furiosa contro Teo Mammucari: O me o lui. Lo sfogo dietro le quinte a Domenica InSecondo recenti indiscrezioni, la conduttrice Rai avrebbe sbottato all'indirizzo del collega dopo la puntata di ieri. E anche il capo autore si sarebbe fatto sentire. libero.it L’ira di Mara Venier contro Teo Mammucari: o me o luiSempre su Fanpage si legge anche che la Venier non sarebbe stata la sola a scagliarsi contro Mammucari. Il comico non avrebbe incassato solo la reazione di Venier. Sempre secondo le nostre fonti, ... ultimenotizieflash.com Dopo quanto fatto a Domenica In in diretta non è andato giù a Mara Venier, nei corridoi furiosa con Teo Mammuccari! - facebook.com facebook Mara Venier in lacrime per il cameraman Marco, in pensione dopo 40 anni in Rai. Poi sbotta con Teo Mammucari: «Sei un pirla» x.com