Durante la puntata di Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari hanno avuto un confronto acceso. La conduttrice ha reagito duramente a un’interruzione del conduttore, rivolgendogli l’affermazione:

Mara Venier si è arrabbiata con Teo Mammucari per aver interrotto un momento emozionante con il saluto allo storico cameraman del programma Domenica In che va in pensione. Mammucari infatti mostra a schermo, mentre Venier parla con il cameraman, un cartellone con la scritta: “Ci vediamo domenica prossima”. La conduttrice sbotta e gli dice che è un “pirla“. Tra i due il rapporto sembra essere teso e secondo Dagospia Venier avrebbe detto: “O me o lui”. Il momento di commozione Mara Venier sta salutando uno storico cameraman di Domenica In quando sbotta con Teo Mammucari. Il video, ritagliato e che riprende solo il momento dello sfogo, è diventato virale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mara Venier e Teo Mammucari, lite in diretta a Domenica In: "Tu sei un pirla perché non capisci i momenti"

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#DomenicaIn e l'ineleganza di Teo Mammucari che fa arrabbiare Mara Venier (e non solo) x.com