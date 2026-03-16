Mantova vs Cesena trentunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

A Mantova si affrontano Mantova e Cesena nella trentunesima giornata della Serie B 20252026. La partita è fondamentale per i lombardi, che cercano punti per la salvezza, mentre i romagnoli puntano a mantenere il passo per entrare nei playoff. La sfida si gioca in un momento chiave del campionato e sarà trasmessa in diretta su canali specifici.

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Per i lombardi ogni punto vale ora nella lotta per la salvezza, mentre i romagnoli si giocano l’accesso ai playoff e non possono permettersi altri passi falsi. Mantova vs Cesena si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 20 presso lo stadio Martelli. MANTOVA VS CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi si apprestano a questo appuntamento con una ventata di ottimismo, in virtù del successo netto sulla Juve Stabia, e del pareggio contro l’Empoli. Da quando sulla panchina è seduto mister Modesto, la squadra sembra aver ritrovata quella cattiveria necessaria per lottare nei bassifondi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mantova vs Cesena, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Monza-Palermo, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Venezia-Padova, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti utili per approfondire Mantova vs Cesena trentunesima giornata... Argomenti discussi: Juve Stabia vs Carrarese trentunesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla. Il Mantova col Cesena deve far valere la legge del MartelliLa squadra di mister Modesto è chiamata a scendere subito in campo dopo l'amaro pareggio di Empoli e in casa deve tornare alla vittoria in una match molto delicato con i romagnoli ... ilgiorno.it Pronostico Mantova vs Cesena – 17 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Mantova e Cesena, in programma il 17 Marzo 2026 alle 20:00 allo Stadio Danilo Martelli, promette intensità e letture tattiche ... news-sports.it