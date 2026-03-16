A Porto Mantovano, un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver ignorato un fermo dei carabinieri e aver proseguito per circa dieci chilometri al volante di un’auto con un’ascia nascosta sotto il sedile. L’uomo, senza patente, ha condotto un inseguimento ad alta velocità prima di essere fermato. L’intera vicenda si è svolta nel territorio della provincia di Mantova.

Un inseguimento ad alta tensione si è concluso con l’arresto di un uomo di 30 anni a Porto Mantovano, in provincia di Mantova, dopo che aveva ignorato un alt dei carabinieri e percorso circa dieci chilometri alla guida di un’auto con un’ ascia nascosta sotto il sedile. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio del 13 marzo, ha visto l’intervento immediato dei militari della locale stazione, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, che hanno dovuto bloccare la fuga per garantire la sicurezza pubblica. Leggi anche: Genova: uccide la moglie e poi si consegna ai carabinieri Secondo quanto riferito dai carabinieri di Mantova, l’uomo alla guida, di origine tunisina, non ha ottemperato all’alt intimato in Strada Tezze, accelerando immediatamente e ignorando le segnalazioni luminose e sonore dei militari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mantova: tunisino senza patente inseguito per 10 km con ascia sotto al sedile

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