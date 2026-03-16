Cosa: Lo spettacolo teatrale Manichino – sulla gentilezza degli estranei di Alejandro Radawski. Dove e Quando: Teatro di Documenti, Roma; sabato 21 marzo ore 20.45. Perché: Un’opera premiata dall’UNESCO che fonde cinema in bianco e nero e teatro per esplorare i labirinti della mente. Il palcoscenico del Teatro di Documenti si trasforma, per una notte, in un luogo di confine tra la realtà tangibile e le proiezioni deformanti della psiche umana. Sabato 21 marzo, Roma accoglie Manichino – sulla gentilezza degli estranei, l’ultima fatica di Alejandro Radawski, artista visivo e regista polacco recentemente insignito del prestigioso Premio UNESCO Svezia – Patrimonio Mondiale 2025. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Manichino: la follia e la gentilezza degli estranei al Teatro di Documenti

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