Manganiello verso lo stop | fuori fino a dopo Pasqua

Manganiello si fermerà e resterà fuori dal campo fino a dopo Pasqua. La partita tra Inter e Atalanta ha suscitato molte polemiche a causa delle decisioni prese dall’arbitro durante il match. La sua assenza si protrae in seguito alle contestazioni sollevate sul suo operato. La sospensione sarà in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Manganiello. La partita tra Inter e Atalanta ha lasciato dietro di sé numerose polemiche legate alla direzione arbitrale. Al centro delle discussioni c’è l’operato di Gianluca Manganiello e della squadra VAR, finiti sotto accusa per alcune decisioni che hanno condizionato momenti chiave della gara. Uno dei momenti più discussi riguarda l’azione che ha portato al gol di Nikola Krstovic, preceduta da un presunto fallo di Kamaldeen Sulemana su Denzel Dumfries. In questo caso la decisione arbitrale ha seguito alla lettera il regolamento: trattandosi di una possibile spinta, quindi di una valutazione di contatto, il VAR non poteva intervenire e la decisione è rimasta nelle mani del direttore di gara sul campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Marelli: "Sul gol del pareggio Manganiello è stato molto bravo a lasciar correre perché l’unico contatto basso è Dumfries che allunga verso il giocatore dell’Atalanta la gamba. E in alto non c’è spinta di Sulemana, non allunga il braccio ma solamente lo appo - facebook.com facebook

“Sul gol del pareggio Manganiello è stato molto bravo a lasciar correre perché l’unico contatto basso è Dumfries che allunga verso il giocatore dell’Atalanta la gamba. E in alto non c’è spinta di Sulemana, non allunga il braccio ma solamente lo appoggia su x.com