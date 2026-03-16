A Mandelieu, sulla Costa Azzurra, si respira un’atmosfera tra mimose e mare, con il paesaggio che si apre tra le colline e il Mediterraneo. La città si trova a breve distanza da Cannes e Nizza, e rappresenta un angolo di Riviera francese noto per le sue eleganti vedute e il clima mite. Qui si concentrano attività e spazi che richiamano l’atmosfera sofisticata della zona.

Sulla Costa Azzurra, a pochi chilometri da Cannes e non lontano dalla vivace Nizza, si trova Mandelieu-la-Napoule, una cittadina che racchiude in sé molti dei tratti più affascinanti della Riviera francese: il mare luminoso del Mediterraneo, le montagne rosse del Massiccio dell’Estérel, porti turistici animati e una tradizione culturale legata alla natura e alla storia del territorio. Mandelieu è conosciuta in tutta la Francia come la “capitale della mimosa”. Questo fiore giallo brillante, originario dell’Australia, fu introdotto sulla Costa Azzurra nel XIX secolo e trovò in questo clima mite e soleggiato un ambiente ideale per prosperare. Nel corso del tempo la mimosa è diventata uno dei simboli del territorio e una risorsa economica importante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mandelieu, tra mimose e Mediterraneo: il volto elegante della Riviera francese

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