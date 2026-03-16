Durante la puntata di “Domenica In”, Mammuccari ha rivolto una battuta a Iodice, suscitando reazioni tra il pubblico e i media. La frase, considerata da alcuni come satira e da altri come una caduta di stile, ha acceso un dibattito sulla linea tra umorismo e rispetto nel mondo dello spettacolo. La discussione si concentra sulla natura del commento e sulle modalità con cui viene espresso in televisione.

Tempo di lettura: 3 minuti La televisione vive spesso di leggerezza, ironia, battute improvvisate. È il suo linguaggio naturale, soprattutto per i programmi generalisti. Ma c’è una linea sottile, quasi invisibile, che separa l’ironia dalla mancanza di rispetto. E quella linea, durante la puntata di ieri di ‘ Domenica In ‘, sembra essere stata superata. Ospite del programma per presentare il suo primo film, ‘ Mi batte il corazón ’ (in uscita il prossimo 19 marzo), il comico napoletano Peppe Iodice si è trovato davanti ad una situazione che ha lasciato più di qualcuno perplesso. Il collega Teo Mammuccari ha infatti interrotto l’ospitata con una battuta che molti hanno percepito come fuori luogo, liquidando il film come “ imbarazzante ” e invitando proditoriamente a fare “due domande e mandarlo via”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mammuccari punge Iodice a ‘Domenica In’: satira o caduta di stile?

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Una raccolta di contenuti su Mammuccari punge

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