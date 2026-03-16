In diverse regioni italiane le scuole sono state chiuse a causa del maltempo che sta interessando il paese. Le città coinvolte sono state colpite da forti piogge e condizioni meteorologiche avverse, portando alla decisione di sospendere le attività scolastiche. La situazione riguarda varie aree del territorio e si verifica mentre la primavera si avvicina.

Il maltempo torna a colpire diverse zone d’Italia proprio mentre il calendario segna l’avvicinarsi della primavera. Per la giornata di lunedì 16 marzo 2026 la Protezione Civile italiana ha diffuso un nuovo bollettino di allerta meteo che segnala un peggioramento significativo delle condizioni atmosferiche soprattutto nel Sud del Paese. La perturbazione in arrivo sta provocando piogge diffuse, temporali intensi e forti raffiche di vento, con fenomeni che stanno interessando in particolare le regioni affacciate sullo Ionio. L’allerta meteo è stata classificata arancione in Calabria e in gran parte della Sicilia, mentre è stata valutata gialla in Basilicata e su alcune zone di Puglia e Sicilia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maltempo, scuole chiuse in Italia: ecco dove

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