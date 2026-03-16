Maltempo in Calabria la fiera di San Giuseppe distrutta a Cosenza sospesi i treni Trenitalia anche in Sicilia

Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, un forte maltempo ha colpito Cosenza, causando la distruzione e lo smantellamento della fiera di San Giuseppe. Nel frattempo, in Sicilia, Trenitalia ha sospeso i treni a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Si registrano danni e interruzioni nelle aree interessate dal maltempo in entrambe le regioni.

La fiera di San Giuseppe prevista per questi giorni a Cosenza è stata danneggiata e smantellata dal maltempo che ha colpito nella nottata tra il 15 e il 16 marzo. Ritardi, sospensioni e interruzioni anche alla circolazione dei treni per oggi e domani, martedì 17 marzo. Previste limitazioni in Sicilia per l'allerta meteo arancione che ha interessato in queste ore anche la Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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