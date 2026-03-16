A Catania e nei Comuni vicini, le scuole sono state chiuse a causa dell’allerta arancione, mentre all’aeroporto diversi voli sono stati dirottati su Palermo a causa del maltempo. La perturbazione ha causato disagi e modifiche nei programmi di viaggio, con la chiusura delle scuole e variazioni nelle operazioni aeroportuali. Le condizioni meteorologiche continuano a influenzare le attività quotidiane nella zona.

Scuole chiuse oggi a Catania, così come in diversi altri Comuni della provincia per allerta arancione. Il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, in considerazione del bollettino meteo diramato dalla Protezione civile regionale, ha dato indicazioni agli uffici per redigere ordinanza di sospensione delle attività didattiche. Chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini. Disagi anche all’aeroporto di Catania: diversi voli sono stati deviati sul «Falcone Borsellino» di Palermo, tra cui quelli provenienti tra Trieste, Torino e Napoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo, disagi all'aeroporto di Catania: diversi voli dirottati su Palermo

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