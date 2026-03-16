Un violento episodio di maltempo ha provocato il crollo di una torre faro presso l’impianto sportivo Ruffinengo a Legino, nel savonese. La struttura è stata danneggiata e rimossa, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato sul posto per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La torre era parte dell’impianto sportivo situato nella zona di Legino.

Un violento episodio di maltempo ha causato il crollo di una torre faro presso l’impianto sportivo Ruffinengo a Legino, nel territorio savonese. Il palo si è abbattuto nella zona delle tribune e dei container di servizio, fortunatamente senza colpire il campo da gioco o le aree pubbliche. La struttura è stata chiusa temporaneamente per sopralluoghi, mentre il presidente Piero Carella ha confermato che non erano presenti persone al momento dell’incidente. La gestione immediata della crisi ha l’intervento del club Quiliano, che ha messo a disposizione il proprio campo per ospitare le gare previste. Le partite della squadra Juniores e della Prima Squadra, originariamente fissate al Ruffinengo, saranno disputate altrove rispettivamente sabato e domenica alle 17:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo a Legino: crolla il faro, il Quiliano salva

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