Maltempo a Catania dirottati quattro voli tra Palermo e Comiso

A causa del maltempo a Catania, quattro voli previsti tra le 7:13 e le 7:39 sono stati dirottati verso gli aeroporti di Palermo e Comiso. Successivamente, gli aerei sono rientrati a Catania, da dove sono ripartiti con un ritardo di alcune ore. La situazione ha coinvolto voli nazionali, causando variazioni nei programmi di partenza e di arrivo degli aeromobili interessati.

Al momento, nonostante la pioggia battente su Catania, l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è pienamente operativo Quattro voli che dovevano atterrare, tra le 7:13 e le 7.39, a Catania sono stati dirottati per il maltempo sugli scali di Palermo e Comiso, ma sono poi rientrati a Catania da dove sono ripartiti in ritardo di alcune ore. Sono stati dirottati a Palermo l'easyJeat proveniente da Napoli e i Rayanair provenienti da Trieste e Torino. A Comiso è stato dirottato il Volotea proveniente da Firenze. Al momento, nonostante la pioggia battente su Catania, l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è pienamente operativo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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