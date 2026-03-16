mai visto toghe promosse per meriti

Simonetta Matone, ex magistrato e membro leghista, afferma che mai si sono viste toghe promosse esclusivamente per meriti. Secondo lei, le correnti all’interno del sistema giudiziario continuano a prevalere sulle promozioni, motivo per cui il sorteggio viene visto con timore. La sua dichiarazione evidenzia una percezione diffusa di favoritismi e di scelte influenzate da rapporti interni.

Simonetta Matone, deputata della Lega, lei è tra i sei firmatari della richiesta di referendum. «Quarantun anni passati in magistratura, di cui dieci con incarichi governativi. Credo di avere una visione complessiva della giustizia». «Almeno due incontri al giorno, in tutta Italia. Anche adesso sono in viaggio verso Mantova. Anzi, mi faccia spostare nel vagone ristorante. Detesto quelli che urlano al telefono davanti a mezzo scompartimento». Era un volto televisivo straordinariamente noto. A Porta a porta, quando si parlava di delittacci o ragazzini, lei non mancava. Avranno insistito. «Ho sempre avuto una totale refrattarietà. Il mio ragionamento è stato: se devo fare politica, mi iscrivo direttamente a un partito». 🔗 Leggi su Laverita.info

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