Un cantante italiano ha annunciato improvvisamente di lasciare l’Italia, condividendo un episodio che rappresenta il suo disagio. In un'intervista ha descritto come si senta, paragonandosi a una tigre bianca in uno zoo. Ha parlato apertamente della sua insofferenza verso alcuni aspetti del successo, rivelando sentimenti di disagio e frustrazione legati alla sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

A me non piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco, non voglio fare brutta figura davanti a una telecamera”: il due volte vincitore del Festival di Sanremo si trasferisce in Spagna "Mi sento come una tigre bianca in uno zoo". Sincero fino in fondo nel confessare la sua insofferenza verso la parte più invadente del successo. Mahmood ha deciso: lascia l’Italia e si trasferisce in Spagna. Sono troppe le attenzioni e le pressioni che sente nel nostro Paese il cantautore nato a Milano da madre sarda e padre egiziano che ha raggiunto il grande successo con “Soldi” nel 2019, con cui ha vinto il Festival di Sanremo, e poi in duetto con Blanco con “Brividi”, altra vittoria al Festival. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Mahmood, l'addio all'Italia a sorpresa. E svela l'episodio emblematico del suo disagio

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Leggendo i commenti alle dichiarazioni di #Mahmood sicuramente mal tradotte, mi vien da pensare che trasferirsi in Spagna sia la decisione migliore che abbia mai preso x.com