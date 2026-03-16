Gli investigatori dello Sco stanno esaminando i cellulari e la pen drive sequestrati a Salvatore Iacolino e Carmelo Vetro nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. L’attenzione si concentra sui dispositivi elettronici per raccogliere elementi riguardo a presunte infiltrazioni mafiose e corruzione nel settore sanitario regionale in Sicilia. L’indagine coinvolge le attività di alcuni esponenti legati alla sanità nell’isola.

I telefoni e la pen drive sequestrati a Salvatore Iacolino e Carmelo Vetro saranno analizzati dagli investigatori dello Sco nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo su mafia e corruzione nella sanità regionale. Iacolino, ex direttore generale della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute e per un breve periodo (pochissimi giorni) alla guida del Policlinico di Messina, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo la Procura avrebbe messo la propria rete di contatti istituzionali al servizio di Vetro, imprenditore di Favara (figlio del capomafia morto al 41 bis), già condannato per associazione mafiosa nel processo «Nuova Cupola». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mafia e sanità in Sicilia, gli investigatori analizzano i cellulari di Iacolino e Vetro

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