Mafia e corruzione nella sanità | la Dda ordina nuovi esami sui telefoni di Iacolino e Vetro

La Direzione Distrettuale Antimafia ha disposto nuovi esami sui telefoni e sulla pen drive sequestrati a Salvatore Iacolino e Carmelo Vetro. Gli investigatori dello Sco si occuperanno di analizzare i dispositivi, che sono stati sottoposti a sequestro nell’ambito di un’indagine sulla presenza di elementi legati a mafia e corruzione nel settore sanitario. Le verifiche riguarderanno i dati conservati nei dispositivi sequestrati.

I pm dispongono accertamenti su sei smartphone e una pen drive con un’etichetta sospetta: l’indagine per concorso esterno a carico dell’ex europarlamentare approderà presto al riesame I telefoni e la pen drive sequestrati a Salvatore Iacolino e Carmelo Vetro saranno passati al setaccio dagli investigatori dello Sco. "Minc.. questo è uno sbirro": così il dirigente regionale e l'imprenditore mafioso scoprirono di essere pedinati A Iacolino, ex direttore generale della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, poi nominato alla guida del Policlinico di Messina prima della revoca dell’incarico, i poliziotti hanno sequestrato tre smartphone, due sim e una pen drive con un’etichetta ritenuta sospetta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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