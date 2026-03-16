Madri bimbi cardiopatici | Vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico

Una manifestazione si è svolta recentemente per mostrare sostegno alla famiglia del bambino cardiopatico, Domenico Caliendo, e non aveva scopi di contestazione. I partecipanti hanno espresso solidarietà e rispetto nei confronti della famiglia, sottolineando che l’evento non era diretto contro nessuno. Durante la manifestazione, si è ribadito che la vicinanza è rivolta esclusivamente al piccolo e alla sua famiglia in questo momento difficile.

Tempo di lettura: 2 minuti “La manifestazione non era contro nessuno, né tantomeno contro la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, alla quale tutte esprimono sincera vicinanza e rispetto per il dolore che sta vivendo”. Così, in una nota, le madri dei bimbi cardiopatici che ieri hanno tenuto in sit-in davanti all ‘ospedale Monaldi di Napoli. “ L’iniziativa nasceva piuttosto dalla forte preoccupazione di molti genitori per il clima di gogna mediatica che, da settimane, sta coinvolgendo il reparto e i professionisti che vi operano, con il timore concreto che tale situazione possa compromettere la continuità delle cure per tanti bambini cardiopatici seguiti proprio presso il Monaldi”, viene spiegato dai genitori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Madri bimbi cardiopatici: “Vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico” Articoli correlati Mario Casillo: “Cordoglio e vicinanza alla famiglia di Domenico”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Caserta, Ordine dei Medici: “Cordoglio alla famiglia del piccolo Domenico, no alla delegittimazione della professione”Tempo di lettura: 3 minuti“Si esprime il proprio più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico, tragicamente... Contenuti utili per approfondire Madri bimbi Discussioni sull' argomento Maglietta bianca e cuore rosso, domani al Monaldi genitori bimbi cardiopatici; La morte di Domenico? Oppido non si tocca, ha salvato i nostri figli, al Monaldi la protesta dei genitori dei bimbi cardiopatici. Sit-In per Oppido, le mamme dei bimbi cardiopatici: «Vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico»«La manifestazione non era contro nessuno, né tantomeno contro la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, alla quale tutte esprimono sincera vicinanza e rispetto per il dolore che ... ilmattino.it Maglietta bianca e cuore rosso, al Monaldi genitori bimbi cardiopaticiUna maglietta bianca con un cuore rosso per manifestare preoccupazione sullo stato di criticità in cui versa il reparto di cardiochirurgia pediatrica: si riuniranno alle 10 di domenica, nel piazzale ... ansa.it Insegue giovani mamme con i bimbi, nascosto da una maschera e armato di un piccone. Sembra uscita dall’elenco degli stereotipi di un film dell’orrore, la scena ripetuta più volte nel tardo pomeriggio di venerdì 13 marzo al parco delle Lavandaie, una delle pr - facebook.com facebook