Madri bimbi cardiopatici | Vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico

Da anteprima24.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una manifestazione si è svolta recentemente per mostrare sostegno alla famiglia del bambino cardiopatico, Domenico Caliendo, e non aveva scopi di contestazione. I partecipanti hanno espresso solidarietà e rispetto nei confronti della famiglia, sottolineando che l’evento non era diretto contro nessuno. Durante la manifestazione, si è ribadito che la vicinanza è rivolta esclusivamente al piccolo e alla sua famiglia in questo momento difficile.

Tempo di lettura: 2 minuti “La manifestazione non era contro nessuno, né tantomeno contro la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, alla quale tutte esprimono sincera vicinanza e rispetto per il dolore che sta vivendo”. Così, in una nota, le madri dei bimbi cardiopatici che ieri hanno tenuto in sit-in davanti all ‘ospedale Monaldi di Napoli. “ L’iniziativa nasceva piuttosto dalla forte preoccupazione di molti genitori per il clima di gogna mediatica che, da settimane, sta coinvolgendo il reparto e i professionisti che vi operano, con il timore concreto che tale situazione possa compromettere la continuità delle cure per tanti bambini cardiopatici seguiti proprio presso il Monaldi”, viene spiegato dai genitori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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