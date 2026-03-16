Macerata | affluenza record all’85,36% tra i sindaci

Ieri a Macerata si è tenuta l’elezione del nuovo presidente della Provincia, con un’affluenza tra i sindaci e i consiglieri comunali in carica dell’85,36%. La seduta si è svolta in un clima di partecipazione elevata, coinvolgendo numerosi rappresentanti locali. La riunione ha visto la presenza di tutti i sindaci e la maggior parte dei consiglieri comunali.

La scelta del nuovo presidente della Provincia di Macerata si è svolta ieri, con un’affluenza record dell’85,36% tra i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Cinquecentonovantacinque elettori su 697 aventi diritto hanno esercitato il proprio voto, superando la partecipazione registrata quattro anni fa. Il conteggio delle schede inizierà stamane alle ore 9, momento che segnerà l’inizio della proclamazione ufficiale del vincitore. Il processo elettorale ha la presenza attiva dei due contendenti principali: Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno, e Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina. Anche il presidente uscente Sandro Parcaroli, che ricopre anche il ruolo di sindaco di Macerata, si è recato al seggio nella tarda mattinata per esprimere la propria preferenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macerata: affluenza record all’85,36% tra i sindaci Articoli correlati Potenza: 85,8% di affluenza, ecco i nuovi consiglieri elettiIl 9 marzo 2026 ha la conclusione delle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Potenza, con un’affluenza record che tocca... Elezioni Provincia di Macerata: sfida Gentilucci-Paoloni. Affluenza in crescitaMacerata, 16 marzo 2026 – In 595 su 697 aventi diritto hanno votato ieri a Macerata per l’elezione del nuovo presidente della Provincia. Tutto quello che riguarda Macerata affluenza record all'85 36 tra... Discussioni sull' argomento Elezioni Provincia di Macerata: sfida Gentilucci-Paoloni. Affluenza in crescita; Provincia: affluenza all’85%, domani lo scrutinio; Elezioni Provincia di Macerata | sfida Gentilucci-Paoloni Affluenza in crescita. Elezioni Provincia di Macerata: sfida Gentilucci-Paoloni. Affluenza in crescitaLe operazioni di voto si sono concluse alle 20 e, alla chiusura del seggio, l’affluenza dei votanti (sindaci e consiglieri comunali in carica) si è attestata all’85,36% ... msn.com HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @hrvolley e @chieri76 dei Playoff Challenge A1 @tigota_official #Volleyball #Pallavolo #Macerata #Chieri #poweredbytigotà facebook MACERATA - L'iniziativa del Convitto nazionale Leopardi. Il cibo verrà distribuito alle famiglie in difficoltà del territorio x.com