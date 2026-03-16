Macera | 696 elettori scelgono tra Gentilucci e Paoloni

Oggi a Macerata si tiene il voto tra Gentilucci e Paoloni con 696 amministratori locali coinvolti. La decisione riguarda chi guiderà la Provincia di Macerata dopo l’epoca di Parcaroli. Il voto è ponderato in base alla popolazione delle varie amministrazioni. Domani si conosceranno i risultati ufficiali di questa consultazione.

Domani si saprà chi guiderà la Provincia di Macerata dopo l’era Parcaroli. Oggi 696 amministratori locali decidono tra Gentilucci e Paoloni in un voto ponderato per popolazione. Le urne sono aperte dalle 8 alle 20 nella sala consiliare dell’ente, dove il destino del nuovo presidente sarà siglato da sindaci e consiglieri dei 54 comuni attivi. Il sistema elettorale assegna un peso diverso a ogni scheda in base alla grandezza demografica del comune di appartenenza. Il meccanismo della rappresentanza proporzionale. La scelta non segue una logica di un elettore, un voto, ma adotta un criterio di ponderazione rigoroso. L’ufficio elettorale ha calcolato un indice specifico che rapporta la popolazione di ciascuna fascia demografica al totale provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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