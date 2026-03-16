Macciardi | Ecco i miei progetti per il San Carlo di Napoli

Un rappresentante del teatro San Carlo di Napoli ha annunciato che, in occasione delle prossime inaugurazioni della stagione lirica, verrà presentato un titolo che ha avuto il suo debutto nello stesso teatro. La decisione riguarda le produzioni future, con l'obiettivo di evidenziare l'importanza storica del palco napoletano nel panorama operistico. La proposta sarà mantenuta per gli anni a venire, secondo quanto dichiarato.

Napoli, 16 marzo 2026 - ”Per le inaugurazioni della stagione lirica, nei prossimi anni, proporremo sempre un titolo legato alla storia del nostro teatro, un'opera che originariamente debuttò proprio qui a Napoli. E dedicheremo anche approfondimenti alle musiche del Settecento napoletano (come quelle di Giovanni Paisiello), l'epoca in cui nacque questo teatro”. Lo ha annunciato Fulvio Adamo Macciardi, sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli che, a cento giorni dal suo insediamento, ha incontrato una delegazione della stampa estera per una visita alla sala e un'anticipazione sui progetti futuri. Il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macciardi: "Ecco i miei progetti per il San Carlo di Napoli" Articoli correlati Napoli, intervista a Fulvio Adamo Macciardi: «San Carlo? Sul podio un italiano»Vuole riportare sul podio, al San Carlo, come direttore principale un italiano o comunque un «superspecialista» del repertorio nazionale, a partire... Macciardi sovrintendente del Teatro San Carlo, respinto dal Tar il ricorso del Comune di NapoliUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Tutto quello che riguarda San Carlo di San Carlo, blitz di Macciardi: nomina addetto stampa e bandi per incarichi senza informare ManfrediNuovo ufficio stampa, stop alla direttrice generale, e due bandi per cercare direttore del corpo di ballo e segretario artistico. Fulvio Macciardi, neo sovrintendente del teatro San Carlo, inizia a ... napoli.repubblica.it Teatro San Carlo di Napoli, Macciardi «Parliamo del futuro, Manfredi mi ascolti»Ieri la presentazione del Nabucco nella sala prove del San Carlo e per Fulvio Adamo Macciardi, il sovrintendente, si è trattato della prima conferenza stampa in questo ruolo. Macciardi fa professione ... ilmattino.it