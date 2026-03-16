Ma il Grande Fratello Vip 2026 quando inizia? Stasera lunedì 16 marzo? La confusione sulla data

Negli ultimi giorni, molti telespettatori si sono chiesti quando inizierà il Grande Fratello Vip 2026. La domanda più frequente riguarda la data di partenza, con alcune persone che credono possa essere già stasera, lunedì 16 marzo. Tuttavia, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali che confermino una data precisa. La confusione continua a circolare tra gli appassionati del reality.

Negli ultimi giorni molti telespettatori si stanno facendo la stessa domanda: quando parte davvero la nuova edizione del reality più famoso della televisione italiana? Intorno al debutto del Grande Fratello VIP 2026 si è creata parecchia confusione, soprattutto perché il pubblico è abituato a vedere la prima puntata il lunedì sera. Quest’anno, però, il calendario televisivo è cambiato e la data d’esordio non coincide con quella tradizionale. Ecco quindi quando inizierà ufficialmente il programma e chi sono i primi concorrenti pronti a varcare la porta rossa della Casa. Quando inizia il Grande Fratello Vip 2026?. La prima puntata in diretta del reality andrà in onda martedì 17 marzo, con la messa in onda prevista dalle 21:20 fino a circa le 00:50 su Canale 5 e sulla piattaforma Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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