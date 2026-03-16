Durante la puntata di “Chi vuol essere milionario” trasmessa domenica 15 marzo 2026 su Canale 5, Gerry Scotti ha mostrato grande emozione mentre commentava il gesto di Valerio, che gli ha dato il suo unico fazzoletto. Scotti si è commosso e ha espresso il suo sentimento in lacrime, creando un momento intenso che ha coinvolto il pubblico.

La puntata di “Chi vuol essere milionario” in onda domenica 15 marzo 2026 su Canale 5 ha regalato uno dei momenti più emozionanti della stagione. Protagonista è stato Valerio, receptionist di Taranto, che ha conquistato 200.000 euro con una scalata rapida e brillante. Dopo le qualifiche, i tre finalisti erano Eugenio, Roberta e Valerio. Il pugliese ha deciso di puntare in alto fin dalla settima domanda da 150.000 euro: domande su Homer Simpson, Groenlandia, Led Zeppelin, Utah Jazz e persino un video generato dall’IA con Tom Cruise e Brad Pitt sono state superate senza esitazioni. Alla domanda decisiva da 200.000 euro, sul film in cui Marcello Mastroianni pronuncia la frase “ Piangere si può farlo anche da soli, ma ridere bisogna essere in due”, Valerio ha risposto correttamente “Una giornata particolare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma come mi è venuto in mente di darti il mio unico fazzoletto”: Gerry Scotti in lacrime per il gesto di Valerio a ‘Chi vuol essere milionario’

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