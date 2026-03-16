Il Serale di Amici 25 si appresta a iniziare su Canale 5 con la prima puntata prevista per sabato 21 marzo. La giuria del talent, condotto da Maria De Filippi, vedrà una novità importante: per la prima volta saranno quattro i giudici chiamati a valutare le performance degli allievi. Tra loro c’è anche una donna, un elemento nuovo rispetto alle edizioni precedenti.

Il Serale di Amici 25 è pronto al debutto in prima serata su Canale 5. La fase conclusiva del talent condotto da Maria De Filippi partirà sabato 21 marzo e porterà con sé una novità rilevante: la composizione della giuria del Serale cambia e, per la prima volta, i giudici saranno quattro. A giocarsi la vittoria saranno 17 allievi, suddivisi in 10 cantanti e 7 ballerini. La competizione proseguirà con le tradizionali sfide a squadre, ma con un assetto rinnovato che riguarda sia la giuria sia l’organizzazione dei team dei professori. La giuria del Seral e: quattro giudici al posto di tre. La principale variazione annunciata riguarda la giuria del Serale: non sarà più composta da tre elementi, ma da quattro giudici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ma che giria è?!”. Colpo di scena storico di Amici, chi sono davvero i nuovi giudici del serale: c’è anche lei

Articoli correlati

Chi sono i 3 nuovi giudici del serale di Amici 25? Maria De Filippi cambia tuttoIl serale di Amici 25 si avvicina e, come ogni anno, cresce la curiosità attorno alle scelte di Maria De Filippi.

Leggi anche: Amici, colpo di scena: chi sono tutti gli allievi al Serale

Geyik Avcs | Vahi Ormanda Balayan Macera | Efsane Deerslayer Hikayesi (Bölüm 1) - (Sesli Kitap)

Aggiornamenti e notizie su Ma che giria è Colpo di scena storico...

Discussioni sull' argomento Canzonissima, doppio colpo di Milly Carlucci: Enrico Ruggeri e la rivelazione di Sanremo 2026; Amici 25, serale in arrivo: cambia tutto nella giuria, ecco i nomi in trattativa; Viaggio nei segreti della sartoria del San Carlo: ago, filo e materiali imprevedibili; Emma Baschieri ha scritto la storia sul ring del Madison Square Garden.

Ferito con un colpo di pistola È successo a Foggia - facebook.com facebook

Colpo di scena: possibile ritorno dell’inverno a metà settimana su alcune zone del Paese. I modelli vedono una retrogressione fredda dai Balcani verso l’Italia, con l’aria più fredda che potrebbe interessare soprattutto il versante adriatico. Le temperature si x.com