L’Unione europea si trova a discutere sul ruolo delle potenze mondiali dopo l’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran. I leader europei stanno affrontando il confronto tra le strategie degli Stati Uniti e le proprie posizioni sul rispetto delle regole internazionali. La questione centrale riguarda come l’Europa possa reagire a un quadro internazionale in rapido mutamento. La discussione si svolge in un momento di tensione crescente tra le grandi potenze.

La guerra in Iran è solo uno dei tanti esempi del tradimento di Trump. Adesso l'Europa deve decidere come posizionarsi rispetto al presidente americano (e alle sue decisioni unilaterali) Bruxelles. L’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran ha provocato un intenso dibattito tra i leader dell’Unione europea sull’ordine globale basato sulle regole e sul diritto internazionale. Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, hanno espresso il loro sostegno al cambio di regime nella Repubblica islamica che, almeno all’inizio, sembrava essere l’obiettivo della guerra di Donald Trump. Dall’altra parte, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha fatto del “no alla guerra” il suo slogan, mettendosi a capo della campagna in difesa del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Unione europea di fronte al dilemma del “rivale sistemico” americano

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