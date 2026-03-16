Lunedì IV di Quaresima 16 marzo 2026 | Sant’Eriberto di Colonia vescovo e padre dei poveri

Oggi, lunedì 16 marzo 2026, si celebra il Lunedì della IV Settimana di Quaresima e si ricorda Sant’Eriberto di Colonia, che fu vescovo e padre dei poveri. La giornata è dedicata alla figura di questa figura religiosa, riconosciuta per il suo ruolo di guida spirituale e per il suo impegno in favore delle persone più bisognose. La celebrazione si tiene in diverse chiese e comunità religiose.

Oggi, lunedì 16 marzo 2026, Lunedì della IV Settimana di Quaresima, la tradizione ricorda Sant’Eriberto di Colonia (ca. 970–1021), vescovo e guida sapiente in un’epoca di profonde trasformazioni dell’Impero e della Chiesa. In alcuni calendari si menzionano anche i santi Ilario e Taziano di Aquileia; in Toscana è vivo il ricordo del beato Torello da Poppi. Nato a Worms attorno al 970, Eriberto si formò nella scuola cattedrale e presso l’abbazia di Gorze. Divenuto prevosto, fu ordinato presbitero nel 994 e nello stesso anno nominato cancelliere di Ottone III per l’Italia; quattro anni dopo estese l’incarico anche alla Germania. Eletto arcivescovo di Colonia nel 999 mentre si trovava in Italia, ricevette investitura e pallio da papa Silvestro II a Benevento e fu consacrato a Natale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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