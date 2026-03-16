Lunedì di sport in tv | poche gare ma appuntamenti da seguire fino a notte

Lunedì 16 marzo il palinsesto sportivo prevede pochi eventi, ma distribuiti su tutta la giornata e fino a tarda sera. Le gare in programma coinvolgono diverse discipline e si svolgono in vari orari, offrendo agli spettatori alcuni momenti di sport anche in notturna. La giornata si caratterizza per la presenza di appuntamenti che si protraggono oltre il tramonto.

Il programma sportivo di lunedì 16 marzo non presenza un numero altissimo di eventi, ma offre comunque diversi appuntamenti distribuiti nell’arco dell’intera giornata, fino a notte inoltrata. Tra i temi principali ci sono il percorso del Mondiale femminile di curling, le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile, i posticipi di Serie A ma soprattutto il World Baseball Classic, che entra nella sua fase più clou, le semifinali. In particolare attenzione alla sfida tra Italia e Venezuela, mentre sul ghiaccio di Calgary la squadra guidata da Stefania Costantini affronta due nuovi impegni nel round robin. Nelle prime ore della giornata il palinsesto si apre con il basket, sia. 🔗 Leggi su Sportface.it

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