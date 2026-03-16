L’Una Hotels gioca due jolly nel finale e vince A Sassari un successo che profuma di playoff

Nella partita tra Sassari e Una Hotels, la squadra ospite ha vinto con il punteggio di 102 a 99. La sfida si è conclusa con un finale emozionante, grazie a due canestri decisivi negli ultimi istanti. Tra i protagonisti della squadra vincente ci sono stati giocatori che hanno segnato più di 15 punti ciascuno, mentre la squadra di casa ha visto alcuni dei suoi migliori marcatori con 23 e 15 punti.

SASSARI 99 UNA HOTELS 102 SASSARI: Marshall 6, Buie 23, Macon 15, Zanelli, Seck n.e., Beliauskas 15, Ceron n.e., Vincini, Mezzanotte 3, Thomas 11, Mcglynn 13, Visconti 13. All.: Mrsic. UNA HOTELS: Barford 13, Brown 4, Rossato 4, Woldetensae 8, Mainini n.e., Caupain 31, Williams 13, Uglietti 4, Severini 3, Echenique 18, Vitali 4, Emokhare. All.: Priftis. Arbitri: Baldini, Paglialunga, Valleriani. Parziali: 31-23, 57-51, 80-75. Note: T.lib.: Sas. 2024, Reg. 2129. Rimb.: Sas. 33, Reg. 21. Ass.: Sas. 13, Reg. 15. Fallo tecnico al 18’ e anti-sportivo al 29’ a Marshall (espulso), fallo tecnico a Priftis al 35’. Due punti play-off con vista mare. Il blitz in Sardegna della Una Hotels sa tanto di partita a Scala 40 con carte in mano che non si accoppiano, poi due ‘Matte’ pescate dal mazzo chiudono la partita e fanno la ‘foto’ a Sassari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Una Hotels gioca due jolly nel finale e vince. A Sassari un successo che profuma di playoff Articoli correlati Empoli, una vittoria che profuma di playoff: 1-0 al CesenaCesena, 10 gennaio 2026 – L’Empoli chiude il girone di andata del campionato di serie B espugnando il “Dino Manuzzi”: 1-0 al Cesena, nella 19a... La Una Hotels vince in trasferta dopo 9 mesi. È un successo fondamentale per la salvezzaUDINE 85 UNA HOTELS 90 OLD WILD WEST: Christon 13, Zoriks 2, Alibegovic 14, Spencer 6, Mekowulu 17, Da Ros 9, Bendzius, Dawkins 6, Calzavara 15,... Approfondimenti e contenuti su Una Hotels Temi più discussi: Una Hotels, porta a casa i due punti. Dopo ci possiamo tutti divertire; L’UnaHotels Reggio Emilia sbanca Sassari in rimonta: Dinamo ko; La Una Hotels si prepara a giocare la partita perfetta contro il Murcia; Pallacanestro Una Hotels Reggio Emilia 97 - Pallacanestro Trieste 61. L’Una Hotels gioca due jolly nel finale e vince. A Sassari un successo che profuma di playoffI biancorossi rincorrono con cabarbietà la squadra sarda e la superano nei secondi finali. Decisivi Caupain ed Echenique ... ilrestodelcarlino.it Una Hotels, porta a casa i due punti. Dopo ci possiamo tutti divertireDopo mesi di patimenti, con periodi passati in piena zona retrocessione, battendo Trieste una settimana fa l’ Una Hotels ha raggiunto, per la prima volta in stagione, l’ottavo posto. Ovvero, per il mo ... ilrestodelcarlino.it https://www.romagnasport.com/news/trasferta-in-sardegna-per-la-pallacanestro-reggiana-una-hotels - facebook.com facebook Info biglietti per la 24ª giornata di campionato contro UNA Hotels Reggio Emilia in programma domenica 29 marzo alle ore 19:00 presso il PalaLeonessa A2A! x.com