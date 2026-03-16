Negli ultimi giorni, la Polizia Locale ha effettuato controlli mirati per verificare il rispetto delle norme di sicurezza in strutture dedicate ai giochi. Durante le operazioni sono state sequestrate una ludoteca e una sala giochi abusive, entrambe prive delle autorizzazioni necessarie. Gli interventi rientrano in una serie di verifiche finalizzate a tutelare la sicurezza pubblica e i minori presenti in queste strutture.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Locale ha condotto, negli ultimi giorni, alcuni controlli specifici, finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e, in modo particolare, alla protezione dei minori e degli utenti più vulnerabili. In due distinte operazioni sono state sequestrate una struttura ludica abusiva destinata ai bambini e una sala giochi irregolare. Accertate, inoltre, numerose violazioni amministrative e penali. In piazza Nazionale, gli agenti dell’unità operativa San Lorenzo hanno scoperto all’interno di un locale di somministrazione una struttura ludica del tipo playground composta da moduli imbottiti e percorsi di gioco su più livelli, destinata all’intrattenimento dei minori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ludoteca e sala giochi abusive sequestrate dalla Polizia Locale

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