Il presidente della Fondazione Milano Cortina ha dichiarato che i Giochi invernali del 2026 hanno portato a un cambiamento significativo nel panorama sportivo e infrastrutturale della regione. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato come l’evento abbia contribuito alla crescita di nuove strutture e all’aumento delle attività legate allo sport invernale. La sua analisi si è concentrata sui risultati concreti ottenuti fino ad ora.

Il bilancio del presidente della Fondazione Cortina al termine di Olimpiade e Paralimpiade 2026. Con la conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 si chiude una stagione straordinaria per il nostro Paese e per il territorio bellunese. Questo evento ci consegna un patrimonio che va ben oltre il record di medaglie: ci lascia competenze, infrastrutture, relazioni e soprattutto una visione più ampia del ruolo che lo sport può avere nello sviluppo dei territori di montagna. Le Paralimpiadi hanno rappresentato il momento più alto di questo messaggio. A Cortina hanno portato al centro temi che per noi non sono episodici ma strutturali: accessibilità, inclusione, attenzione alla persona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Longo: "Dal podio allo sviluppo: la vera eredità dei Giochi invernali 2026"

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