lo stipendio di kimi antonelli a confronto con gli altri piloti di f1 i guadagni monstre di verstappen e hamilton

Lo stipendio di Kimi Antonelli viene confrontato con quello degli altri piloti di Formula 1, tra cui Verstappen e Hamilton, noti per i loro guadagni elevati. La vittoria nel Gran Premio di Cina ha portato Antonelli a un nuovo livello di notorietà. La discussione riguarda le cifre percepite dai piloti di punta e il loro impatto sulla categoria.

Bologna, 16 marzo 2026 - La vittoria nel Gran Premio di Cina ha consegnato Andrea Kimi Antonelli alla storia della Formula 1 italiana. Il pilota bolognese della Mercedes è diventato il primo italiano a vincere un GP dopo vent’anni, interrompendo un digiuno che durava dal successo di Giancarlo Fisichella nel Gran Premio della Malesia 2006. A 19 anni, Antonelli ha già scritto alcune pagine importanti del Mondiale: con il trionfo a Shanghai è diventato il più giovane vincitore di sempre di un Gran Premio di Formula 1, dopo aver stabilito nello stesso weekend anche il record di precocità per la pole position sul circuito cinese. La dedica di Sinner, l’ex fidanzata Eliska, il cinema con Stefano Accorsi: le curiosità su Kimi Antonelli Lo stipendio di Antonelli in Formula 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Curiosità, sponsor e guadagni del 19enne bolognese Andrea Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Cina x.com