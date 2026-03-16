Lo Stato delle Cose è un programma condotto da Massimo Giletti che affronta temi di attualità e cronaca. Viene trasmesso in diretta e può essere seguito anche in streaming. La trasmissione presenta ospiti diversi che discutono di fatti recenti e questioni di interesse pubblico. Ogni puntata si concentra su argomenti di attualità, offrendo un approfondimento senza analisi o commenti personali.

Questa sera, lunedì 16 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Il “faccia faccia” con Antonio Di Pietro sugli argomenti centrali della stagione politica e il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in apertura de “Lo Stato delle Cose”. E ancora, sul delitto di... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Massimo Giletti

Temi più discussi: Lo Stato delle Cose: il caso David Rossi e l'intervista ad Andrea Sempio stasera su Rai 3; Antonio Di Pietro a Lo Stato delle Cose; Teme un processo, ha paura di finire in carcere. Sempio si confessa con Giletti: anticipazioni de Lo Stato delle Cose; Lo stato delle cose stasera 9 marzo: dal caso David Rossi al delitto di Garlasco e le dichiarazioni inedite di Andrea Sempio.

Lo stato delle cose stasera 16 marzo: cosa ha visto Chiara Poggi sul pc di Alberto Stasi? Parlano Andrea Sempio e i due peritiNuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti stasera in tv lunedì 16 marzo su Rai 3 dalle 21.20. Al centro della puntata il faccia a faccia con Antonio Di Pietro sugli ... corrieredellumbria.it

Lo Stato delle CoseLo Stato delle Cose: Massimo Giletti torna con Andrea Sempio. Spazio al referendum e alle novità sulla morte di Domenico ... davidemaggio.it

ARTICOLO 21 CALPESTATO: LINO POLIMENI CON MASSIMO GILETTI CONTRO LA CENSURA! Ci sono giornalai che non raccontano la verità. Programmi che fanno da tappetino alla politica resistono da decenni, mentre voci scomode vengono spente. Gile - facebook.com facebook

02/04/26 in prima serata su @RaiTre Massimo Giletti conduce una nuova puntata di #lostatodellecose x.com