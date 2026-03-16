Lo scrittore Maurizio De Giovanni è stato ospite del Napoli Club Sala Consilina in una domenica dedicata ai suoi fan. Prima di portare in scena lo spettacolo “Il Miracolo” al Teatro Mario Scarpetta, ha partecipato a un evento pubblico nel centro della città. La serata ha visto molti appassionati riuniti per ascoltare le sue parole e condividere momenti con l’autore napoletano.

Tempo di lettura: 2 minuti Una domenica speciale quella vissuta a Sala Consilina grazie alla presenza dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, ospite del Napoli Club Sala Consilina prima di andare in scena con il suo spettacolo “Il Miracolo” al Teatro Mario Scarpetta. Ad accoglierlo nella storica sede del club salese – tra i più longevi club azzurri, fondato nel 1967 – il presidente Bruno Vocca insieme al direttivo e ai numerosi soci. L’arrivo dello scrittore ha richiamato anche tanti tifosi del SSC Napoli, che hanno colto l’occasione per incontrarlo da vicino, scattare fotografie e ricevere autografi. Nel corso della visita, il club ha consegnato a De Giovanni una targa commemorativa con la dedica: “A Maurizio De Giovanni, la penna dal cuore azzurro che racconta Napoli”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lo scrittore Maurizio De Giovanni a Sala Consilina

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