Liverpool-Galatasaray ritorno ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 20252026 si gioca tra Liverpool e Galatasaray. La partita si terrà in Inghilterra, dove i Reds cercano di recuperare lo svantaggio subito in Turchia. Le probabili formazioni sono state annunciate e la sfida sarà trasmessa sui canali sportivi dedicati. La partita rappresenta l’ultimo tentativo per entrambe di proseguire nel torneo.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Gli inglesi devono dare un senso alla loro stagione ribaltando lo svantaggio maturato all’andata in Turchia. Liverpool-Galatasaray si giocherà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 21 presso lo stadio Anfield Road. LIVERPOOL-GALATASARAY: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Reds stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative, nonostante un calciomercato ricco di colpi. In Premier League la squadra di Slot è reduce dal pareggio contro il Tottenham e si ritrova al quinto posto in classifica. Per andare avanti nella massima competizione europea, servirà vincere cin almeno due reti di scarto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Liverpool-Galatasaray, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Galatasaray-Liverpool, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Chelsea-Psg, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Una selezione di notizie su Liverpool Galatasaray ritorno ottavi... Temi più discussi: Calcio, Galatasaray-Liverpool 1-0 andata ottavi di Champions; Liverpool lose at Galatasaray in first leg of UCL last-16 tie; Galatasaray-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Galatasaray-Liverpool 1-0: ci pensano Lemina e Osimhen, primo round ai turchi. Anteprima Liverpool - Galatasaray Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e intervisteTutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra Galatasaray e Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. it.uefa.com Dove vedere Liverpool-Galatasaray in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Liverpool-Galatasaray, ritorno degli ottavi di Champions League: formazioni e come seguire il match. msn.com Ad Anfield tutto è ancora possibile per approdare ai quarti Per la UEFA Champions League, Liverpool - Galatasaray vi aspetta live su Tv8 mercoledì dalle 20:20 con #Tv8ChampionsNight - facebook.com facebook Galatasaray-Liverpool 1-0 Newcastle-Barça 1-1 Atletico-Tottenham 5-2 Real-City 3-0 Psg-Chelsea 5-2 Bayer-Arsenal 1-1 2 pari e 4 ko per le 6 di Premier nell’andata degli ottavi di Champions. I bambini in Inghilterra non giocano più per strada, almeno fino a s x.com