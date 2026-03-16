Liverpool-Galatasaray Champions League 18-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Tanti gol ad Anfield nella rimonta dei Reds

Alle 21:00 si gioca ad Anfield il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Galatasaray. I Reds devono recuperare un gol di svantaggio e sono schierati con le formazioni ufficiali, mentre sono stati annunciati i convocati delle due squadre. Sono attese molte reti in una partita che potrebbe decidere il passaggio del turno.

Deve recuperare un gol di svantaggio il Liverpool di Slot, che riceve il Galatasaray di Okan Buruk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I reds intanto hanno impattato contro un derelitto Tottenham, altra squadra chiamata alla rimonta in questa 2 giorni europea. Sembrava potesse reggere il gol di Szoboszlai nel primo tempo, ma gli spurs dopo un ottimo secondo tempo hanno trovato il pari con Richarlison. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-Galatasaray (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Tanti gol ad Anfield nella rimonta dei Reds Articoli correlati Liverpool-Galatasaray (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tanti gol ad Anfield nella rimonta dei RedsDeve recuperare un gol di svantaggio il Liverpool di Slot, che riceve il Galatasaray di Okan Buruk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions... Marsiglia-Liverpool (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Reds corsari al VelodromeSono tra le squadre che inseguono i primi 8 posti della classifica il Marsiglia di De Zerbi ed il Liverpool di Slot, avversari quest’oggi nella... Liverpool FC 0 - 1 Galatasaray S.K. | UEFA Champions League 2025/26 Football Players Current Age Aggiornamenti e notizie su Liverpool Galatasaray Champions League... Temi più discussi: Anteprima Liverpool - Galatasaray Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste; Galatasaray-Liverpool, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Champions, oggi Liverpool-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Liverpool-Galatasaray quote ritorno ottavi Champions. Champions League, Liverpool-Galatasaray LIVE alle 21Segui in diretta Liveprool-Galatasaray, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. msn.com Diretta Liverpool Galatasaray | Streaming video Tv8: i Reds per la rimonta! (Champions League, 18 marzo 2026)Diretta Liverpool Galatasaray streaming video tv: quote e probabili formazioni per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Probabili formazioni Liverpool Galatasaray Le scelte di Slot e Buruk facebook Liverpool-Galatasarai stasera su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #LiverpoolGalatasaray #UCL #SkyUCL x.com