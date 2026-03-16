LIVE Sinner-Medvedev 7-6 5-4 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | prosegue la partita a scacchi

Al torneo ATP di Indian Wells, la partita tra Sinner e Medvedev prosegue con il punteggio di 7-6, 5-4. Attualmente, Sinner si trova a un punto dal vincere il secondo set, dopo aver messo a segno un diritto lungolinea che ha rotto la resistenza dell’avversario. La sfida è ancora in corso e i punti vengono giocati con intensità da entrambe le parti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Sinner frantuma la resistenza di Sinner con un terribile diritto lungolinea. 30-15 Bruttissimo errore di Sinner con il rovescio incrociato. Colpito proprio male. 15-15 Servizio esterno vincente del russo. 0-15 Punto pazzesco. Sinner difende tutto, Medvedev avanza e viene trafitto da un sublime lob dell’italiano. 5-4 Altra battuta esterna vincente. 40-0 Servizio esterno vincente del n.2. 30-0 Servizio e diritto di Sinner. 15-0 In rete la risposta di rovescio del russo da lontanissimo. 4-4 Larga la risposta di rovescio dell’azzurro. 40-15 Palla corta improvvisa di Medvedev che sorprende completamente Sinner (e anche noi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 5-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: prosegue la partita a scacchi Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 4-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: prosegue l’equilibrio, nessun break Leggi anche: LIVE Sinner-Medvedev 0-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: inizia la finale Una selezione di notizie su LIVE Sinner Medvedev 7 6 5 4 ATP Indian... Temi più discussi: Atp Indian Wells, finale Sinner-Medvedev: 7-6, 1-1. LIVE; LIVE Sinner-Medvedev 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro è cinico e conquista il parziale alla prima occasione; Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale di Indian Wells in tempo reale; Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells - Il match in diretta. Sinner-Medvedev 7-6 (6), 5-5, diretta oggi: la finale di Indian Wells. Prosegue l'equilibrio al servizio nel secondo set, ancora nessuna palla breakTempo di finale per Jannik Sinner che, dop aver eliminato Zverev, è pronto a scendere in campo contro Medvedev a caccia del primo titolo del 2026. ilmessaggero.it LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 5-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: prosegue la partita a scacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Palla corta improvvisa di Medvedev che sorprende completamente Sinner (e anche noi...). 30-15 Servizio e ... oasport.it IL PRIMO SET È DI SINNER Il pressing asfissiante di Medvedev si fa sentire, ma Jannik ha comunque la meglio e si porta a casa il primo set del match (7-6). Ora lo divide un solo set dalla vittoria del torneo #Tennis #BNPParibasOpen #Sinner #Medved x.com Sinner in campo per la finale contro Medvedev, la diretta facebook